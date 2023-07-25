Картаполов: призывники, которым в 2023 году исполнится 27 лет, не попадут под призыв

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет не коснётся граждан, которым в 2023 году исполнится 27 лет, сообщает ТАСС.

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По его словам, они не попадут под призыв в следующем году, так как станут военнообязанными запаса.

«Те, кому сейчас исполнилось 28, 29 лет, они уже находятся в запасе», - заключил он

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправку о повышении верхней границы призывного возраста срочной службы в армии с 27 до 30 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом парламентарии сохранили нижнюю планку призывного возраста в 18 лет.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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