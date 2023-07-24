Картаполов: Повышение призывного возраста в России будет поэтапным

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что депутаты 25 июля обсудят повышение призывного возраста с учётом поправки о призыве с 18 до 30 лет.

По его словам, повышение призывного возраста до 30 лет будет поэтапным.

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