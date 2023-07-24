Картаполов: Повышение призывного возраста в России будет поэтапным

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что депутаты 25 июля обсудят повышение призывного возраста с учётом поправки о призыве с 18 до 30 лет.

По его словам, повышение призывного возраста до 30 лет будет поэтапным.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПризывЗаконПризывникиГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры