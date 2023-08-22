Каршеринг BelkaCar окажет помощь семье девочки, уколовшейся шприцем в машине

Каршеринг BelkaCar окажет помощь семье девочки, которая укололась шприцем в машине, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу каршеринга.

Сообщается, что компания находится на связи с пострадавшей семьей. А до конца августа каршеринг пообещал запустить новую систему рейтинга пользователей, которая позволит выявлять и работать с подобными нарушениями.

Ранее сообщалось, что десятилетняя девочка, севшая с родителями в автомобиль каршеринга, укололась о торчавший между сидениями шприц. По данным Telegram-канала Shot, в шприце было наркотическое вещество мефедрон.

Врач: Уколовшаяся о шприц в каршеринге девочка перенесет это без последствий

Наибольшую опасность при подобном случайном уколе шприцем представляют вирусы гепатитов В и С, а также ВИЧ-инфекции, сообщила иммунолог-аллерголог Мария Польнер, пишут «Известия».

Этим летом зафиксировано большое количество случаев обнаружения наркотиков у пассажиров такси и в машинах каршеринга, заявил в связи с этим в интервью «Радиоточке НСН» глава правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников. При этом он удивился, что в шприце был мефедрон, отметив, что этот наркотик «становится культурой».


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Фото: mos.ru
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