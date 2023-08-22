Каршеринг BelkaCar окажет помощь семье девочки, уколовшейся шприцем в машине

Каршеринг BelkaCar окажет помощь семье девочки, которая укололась шприцем в машине, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу каршеринга.



Сообщается, что компания находится на связи с пострадавшей семьей. А до конца августа каршеринг пообещал запустить новую систему рейтинга пользователей, которая позволит выявлять и работать с подобными нарушениями.

Ранее сообщалось, что десятилетняя девочка, севшая с родителями в автомобиль каршеринга, укололась о торчавший между сидениями шприц. По данным Telegram-канала Shot, в шприце было наркотическое вещество мефедрон.