Каникулы в школах и колледжах Херсонской области продлили до 3 ноября

Каникулы в школах и колледжах Херсонской области продлили до 3 ноября включительно. Об этом сообщает министерство образования региона.

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«Согласно приказу № 377 от 17.10.2022 каникулы в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего общего и среднего профессионального образования Херсонской области продлены с 26 октября по 3 ноября (включительно)», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В министерстве отметили, что решение связано с нестабильной ситуацией в регионе и необходимостью выравнивания учебных планов.

Между тем замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал местных жителей покинуть правый берег региона. Чиновник подчеркнул, что киевские власти продолжат устраивать теракты на этой территории, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:КаникулыШколыРегионыХерсон
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