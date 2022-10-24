Каникулы в школах и колледжах Херсонской области продлили до 3 ноября
Каникулы в школах и колледжах Херсонской области продлили до 3 ноября включительно. Об этом сообщает министерство образования региона.
«Согласно приказу № 377 от 17.10.2022 каникулы в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего общего и среднего профессионального образования Херсонской области продлены с 26 октября по 3 ноября (включительно)», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
В министерстве отметили, что решение связано с нестабильной ситуацией в регионе и необходимостью выравнивания учебных планов.
Между тем замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал местных жителей покинуть правый берег региона. Чиновник подчеркнул, что киевские власти продолжат устраивать теракты на этой территории, отмечает телеканал «360».
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