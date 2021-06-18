«Никак не обосновано!» Юрист возмутился отказом оказывать медпомощь непривитым

«Безусловно, это никак нельзя назвать правомерным. Это фактически отказ от оказания медицинской помощи. Какая разница, привит человек или нет? Они говорят про плановую помощь? Ну и что! Даже в плановой медицинской помощи не должно быть отказано человеку, который не привился в силу тех или иных обстоятельств. Власти никак не стараются обосновать это решение, к сожалению. Это мера принудительного характера. Получается, хочешь пойти в поликлинику – иди и сделай прививку? Так что ли? Просто не всегда это возможно и вообще плановая помощь предполагает, что у человека есть ОРЗ или другие заболевания, при которых прививки не положены. Очень странно!» - возмутился специалист.

По словам Попова, в первую очередь нужно уточнить, что власти понимают под понятием плановая помощь.

«Речь о плановых услугах физиотерапии? Или о каких-то общеукрепляющих массажах, не требующих экстренного вмешательства? Потому что в случае серьезных заболеваний неоказание помощи неприемлемо. Если человек хочет пройти диспансеризацию, это плановая помощь или нет? То есть ему не удастся пройти диспансеризацию, потому что у него нет прививки? Медицинские работники, как я и говорил раньше, должны быть защищены сами по себе. Для них, возможно установление обязательных медицинских процедур, в том числе и вакцинации. Но если человек придет в поликлинику в масках и перчатках, ему будет отказано в медицинской помощи? Как же так?» - задается вопросом эксперт.

Собеседник НСН считает, что запрет на получение плановой медицинской помощи для тех, кто не вакцинировался, нарушает права тех, кто этого не может или не хочет сделать по определенным причинам.