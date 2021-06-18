«Никак не обосновано!» Юрист возмутился отказом оказывать медпомощь непривитым
Такое решение московских властей не только неправомерно, но и странно, считает юрист Алексей Попов.
В Москве плановую помощь в больницах будут оказывать только привитым от коронавируса пациентам. Исключение – больные онкологией и заболеваниями крови, сообщают в Департаменте здравоохранения столицы. Управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал такое решение московских властей не только неправомерным, но и странным.
«Безусловно, это никак нельзя назвать правомерным. Это фактически отказ от оказания медицинской помощи. Какая разница, привит человек или нет? Они говорят про плановую помощь? Ну и что! Даже в плановой медицинской помощи не должно быть отказано человеку, который не привился в силу тех или иных обстоятельств. Власти никак не стараются обосновать это решение, к сожалению. Это мера принудительного характера. Получается, хочешь пойти в поликлинику – иди и сделай прививку? Так что ли? Просто не всегда это возможно и вообще плановая помощь предполагает, что у человека есть ОРЗ или другие заболевания, при которых прививки не положены. Очень странно!» - возмутился специалист.
По словам Попова, в первую очередь нужно уточнить, что власти понимают под понятием плановая помощь.
«Речь о плановых услугах физиотерапии? Или о каких-то общеукрепляющих массажах, не требующих экстренного вмешательства? Потому что в случае серьезных заболеваний неоказание помощи неприемлемо. Если человек хочет пройти диспансеризацию, это плановая помощь или нет? То есть ему не удастся пройти диспансеризацию, потому что у него нет прививки? Медицинские работники, как я и говорил раньше, должны быть защищены сами по себе. Для них, возможно установление обязательных медицинских процедур, в том числе и вакцинации. Но если человек придет в поликлинику в масках и перчатках, ему будет отказано в медицинской помощи? Как же так?» - задается вопросом эксперт.
Собеседник НСН считает, что запрет на получение плановой медицинской помощи для тех, кто не вакцинировался, нарушает права тех, кто этого не может или не хочет сделать по определенным причинам.
«Дальше запретят тем, кто не вакцинирован от гриппа, потом заставят делать прививки от всех видов и штаммов COVID, которые все время появляются новые. Прививок-то много. Возможности их сделать есть. Но также есть у родителей право отказываться прививать детей. В определенных смыслах это считается разумным. И они сами несут риск, если заболеют они или их дети. А почему в части коронавируса должно быть исключение? Это тяжелое и опасное заболевание, но даже при этом людей не должны лишать возможности пользоваться чем-то. Давайте запретим завтра не пускать в продуктовый магазин, если они без прививки, в школы, образовательные учреждения. Это, собственно говоря, и есть принудительная вакцинация. Так это называется на самом деле», - заявил юрист.
Он подчеркнул, что для вакцинации нужны стимулирующие, а не принудительные меры. «Лучше бы распорядились человеку выдавать набор лекарств, если он привьется. Или сделать для тех, кто привьется, бесплатными те услуги, которые были платными. Или оказывать плановые услуги вне очереди», - предложил Попов.
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