Кафельников призвал не осуждать спортсменов, сменивших гражданство

По мнению Олимпийского чемпиона, осуждать спортсменов не стоит, хоть это тенденция и неприятная.

Кафельников подчеркнул, что карьера спортсмена ограничена, и он не может ждать у моря погоды, когда изменится политическая ситуация и россиян ввернут в мировой спорт на прежних условиях.

«Нужно понимать, что это не случится в ближайшее время», - отметил теннисист.

Ранее заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что 55 российских спортсменов по олимпийским видам сменили гражданство, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

