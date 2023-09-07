Кафельников призвал не осуждать спортсменов, сменивших гражданство
Экс-первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников поддержал меняющих гражданство российских теннисистов, сообщает «Газета.Ru».
По мнению Олимпийского чемпиона, осуждать спортсменов не стоит, хоть это тенденция и неприятная.
Кафельников подчеркнул, что карьера спортсмена ограничена, и он не может ждать у моря погоды, когда изменится политическая ситуация и россиян ввернут в мировой спорт на прежних условиях.
«Нужно понимать, что это не случится в ближайшее время», - отметил теннисист.
Ранее заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что 55 российских спортсменов по олимпийским видам сменили гражданство, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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