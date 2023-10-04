Кадыров заступился за Симоньян, предложившую ударить ядерной бомбой по Сибири
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что главный редактор RT Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать ударить термоядерной бомбой по своей же территории термоядерной бомбой.
Симоньян накануне заявила, что «если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного».
Кадыров в своем телеграм-канале утверждает, что Симоньян имела ввиду, что даже при нанесении по России ядерного удара, страна «стратегически не проиграет» по сравнению с остальным миром.
Ранее в среду мэр Новосибирска Анатолий Локоть возмутился словами главреда RT. Он рассказал об угрожающих последствиях любого термоядерного взрыва.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru