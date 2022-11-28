Кадыров удостоил вторую дочь высшей награды республики

Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в своём Telegram-канале заявил, что вторая дочь главы республики Рамзана Кадырова - начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова награждена орденом Кадырова.

Путин наградил мать Рамзана Кадырова орденом Почёта

По его словам, высшая награда Чечни была вручена 22-летней Хадижат Кадыровой за то, что она в короткие сроки «показала себя как талантливый управленец, который поднял деятельность вверенной ей организации на новый уровень»!

«Её знают как справедливого и чуткого руководителя, который умеет решать самые сложные задачи», - написал Дудаев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» супруге главы Чечни Медни Кадыровой, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Рамзан КадыровЧечняНаграда
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры