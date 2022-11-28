Кадыров удостоил вторую дочь высшей награды республики
Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в своём Telegram-канале заявил, что вторая дочь главы республики Рамзана Кадырова - начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова награждена орденом Кадырова.
По его словам, высшая награда Чечни была вручена 22-летней Хадижат Кадыровой за то, что она в короткие сроки «показала себя как талантливый управленец, который поднял деятельность вверенной ей организации на новый уровень»!
«Её знают как справедливого и чуткого руководителя, который умеет решать самые сложные задачи», - написал Дудаев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» супруге главы Чечни Медни Кадыровой, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 048 / сут.
Умерли
392 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 262 / сут.
- Украина в тестовом режиме закупила электроэнергию у Румынии
- Американский словарь Уэбстера назвал «газлайтинг» словом года
- Нацбанк Украины «напечатал» гривен на 10 млрд долларов
- Россия перенесла переговоры с США по ядерному оружию
- Кадыров удостоил вторую дочь высшей награды республики
- Польша призвала Евросоюз как можно скорее отказаться от российской нефти
- Украинские пограничники задержали мужчину, пытавшегося вплавь пересечь границу
- Норвежского посла вызвали в МИД из-за задержания российских граждан
- Пушилин заявил, что Артемовск близок к окружению
- В Киеве сообщили, что 55% абонентов находятся в режиме аварийных отключений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru