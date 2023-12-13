Кадыров назвал наличие двух жен признаком настоящего мужчины

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о том, сколько жен должно быть у настоящего мужчины.

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В ходе прямой линии с жителями Чечни главе республики задали вопрос: «Вторая жена или спокойная жизнь?».

«Две жены это определение, что ты настоящий мужчина», - ответил Кадыров.

По его словам, три жены — это хорошо, а четыре — счастье. Политик напомнил, что так говорил пророк Мухаммед.

Глава республики признался, что любит жизнь и красивых женщин, при этом остается глубоко верующим человеком.

В своем Telegram-канале Кадыров опроверг сообщения об ухудшении здоровья. Также он анонсировал свой отпуск в конце 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:СемьяЧечняРамзан Кадыров

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