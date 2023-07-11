Кабмин выступил против длинных майских выходных
Правительство не поддержало законопроект о длинных выходных в первой половине мая, сообщает ТАСС.
Инициативу подготовили депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме. Они предложили перенести четыре дня с конца новогодних праздников на май.
В правительстве отметили, что в настоящее время нерабочие дни установлены «с учетом интересов граждан РФ, мнений работодателей и профсоюзов». Также в кабмине считают, что инициатива парламентариев не соответствует рациональному использованию работниками выходных и праздничных дней.
По данным сервиса «Юmoney», россияне оценили идеальный двухнедельный отпуск на одного человека в 242 тысячи рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru