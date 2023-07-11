Кабмин выступил против длинных майских выходных

Инициативу подготовили депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме. Они предложили перенести четыре дня с конца новогодних праздников на май.

В правительстве отметили, что в настоящее время нерабочие дни установлены «с учетом интересов граждан РФ, мнений работодателей и профсоюзов». Также в кабмине считают, что инициатива парламентариев не соответствует рациональному использованию работниками выходных и праздничных дней.

По данным сервиса «Юmoney», россияне оценили идеальный двухнедельный отпуск на одного человека в 242 тысячи рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

