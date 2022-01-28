Кабмин выделит частным клиникам 351 млн рублей на уход за пожилыми

Правительство России направит более 351 миллиона рублей частным клиникам на оказание помощи пожилым гражданам, распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что речь идет об организациях в 15 регионах страны, которые осуществляют долговременный уход за гражданами старше 65 лет.

Кабмин выделил дополнительные 20 млрд рублей на лекарства от ковида

В прошлом году была выделена такая же сумма рублей.

Ранее премьер-министр заявил, что В России с 1 февраля будут увеличены ежемесячные выплаты семьям с детьми, гражданам с ограничениями по здоровью, ветеранам на 8,4%.


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Фото: government.ru
ТЕГИ:ПравительствоМихаил Мишустин
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