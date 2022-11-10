Кабмин выделил на детские выплаты более 27 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на предоставление ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет в регионы направят ещё 27,5 млрд рублей.


В сообщении говорится, что, в зависимости от ситуации в семье, размер пособия составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка, то есть от 6 тысяч до 13,5 тысячи рублей в месяц.

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Отмечается, что претендовать на выплаты могут семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе.

«Такая поддержка назначается с апреля семьям с низкими доходами, где воспитываются почти пять млн ребят. Они должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Прошу за этим строго следить во всех регионах страны», - подчеркнул Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, поддержка семей с детьми со стороны государства должна становиться более весомой и эффективной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pexels.com // J carter
ТЕГИ:Многодетные СемьиДетиВыплатыМихаил МишустинПравительство России
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