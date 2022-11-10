Кабмин выделил на детские выплаты более 27 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на предоставление ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет в регионы направят ещё 27,5 млрд рублей.





В сообщении говорится, что, в зависимости от ситуации в семье, размер пособия составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка, то есть от 6 тысяч до 13,5 тысячи рублей в месяц.