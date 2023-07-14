Кабмин расширил перечень контролируемых наркотических средств

Уточняется, что перечень был дополнен 21 позицией. Это вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов, синтетических каннабиноидов, представляющие особую опасность для жизни и здоровья людей.

«Решение направлено на совершенствование госконтроля за оборотом новых видов психоактивных веществ», - заключили в правительстве.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о необходимости проверить российских рэперов на пропаганду наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

