Кабмин расширил перечень контролируемых наркотических средств
Правительство РФ представило расширенный список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых находится под контролем государства, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что перечень был дополнен 21 позицией. Это вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов, синтетических каннабиноидов, представляющие особую опасность для жизни и здоровья людей.
«Решение направлено на совершенствование госконтроля за оборотом новых видов психоактивных веществ», - заключили в правительстве.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о необходимости проверить российских рэперов на пропаганду наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru