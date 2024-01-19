Кабмин предложил ужесточить меры за нарушение иностранцами законов РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил двухлетний план мероприятий по реализации Концепции миграционной политики, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, МВД и ФСБ поручено выработать предложения по усилению мер ответственности для иностранных граждан, нарушивших российские законы.
Отмечается, что ведомствам необходимо предоставить свои идеи в правительство РФ до 20 марта 2024 года.
Ранее кабмином был утверждён эксперимент по сбору биометрии у иностранцев, который пройдёт в 2024 году в аэропортах Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru