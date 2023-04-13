Кабмин постановил проводить ежегодный Международный чемпионат по битве роботов

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, осуществлять координацию подготовки и проведения чемпионата поручено Минцифры.

Ведомству также предстоит создать организационный комитет, который должен в месячный срок утвердить концепцию проведения турнира, регламента и порядок проведения техэкспертизы.

Оператором чемпионата будет ООО «Дабл Ю Экспо», а оператором технической экспертизы при проведении чемпионата - ООО «Промобот».

Ранее в индийском храме живых слонов заменили на роботизированных, с железным скелетом и резиновой кожей, пишут «Известия».

