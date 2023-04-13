Кабмин постановил проводить ежегодный Международный чемпионат по битве роботов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в России с 2023 году будет ежегодно проводиться Международный чемпионат по битве роботов.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, осуществлять координацию подготовки и проведения чемпионата поручено Минцифры.
Ведомству также предстоит создать организационный комитет, который должен в месячный срок утвердить концепцию проведения турнира, регламента и порядок проведения техэкспертизы.
Оператором чемпионата будет ООО «Дабл Ю Экспо», а оператором технической экспертизы при проведении чемпионата - ООО «Промобот».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru