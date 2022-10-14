Кабмин поручил завершить ремонт Крымского моста до 1 июля 2023 года

Исполнителем работ по восстановлению Крымского моста назначено ООО «Нижнеангарсктрансстрой», восстановление должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года, говорится в распоряжении правительства РФ. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Определить общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" закупок работ по проектированию и восстановлению <...> разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста», — отмечается в распоряжении.

«Нижнеангарсктрансстрой» имеет право привлекать к работам соисполнителей. Однако 50% работ компания должна выполнить самостоятельно.

В минувшую субботу на Крымском мосту была взорвана фура, в результате теракта загорелись несколько цистерн с топливом, проходивших по железнодорожной части переправы, и частично обрушились два автомобильных пролета. Позже ФСБ сообщила, что организатором взрыва был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинПравительство РоссииКрымКрымский Мост
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