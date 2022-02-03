К Земле приближается облако плазмы
К Земле летит облако солнечной плазмы, сообщает сайт «Дни.ру» со ссылкой на ученую РАН Тамару Бреус.
По её словам, это может негативно сказаться на здоровье некоторых людей в феврале или в марте. Как считает эксперт, метеочувствительные люди могут почувствовать себя плохо: появится головная боль, слабость, боль в суставах.
«Иногда у очень больных, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, могут быть серьезные ухудшения вплоть до инфаркта», — отметила ученый.
Ранее о защите от недомогания во время колебаний атмосферного давления рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева. По словам медика, больше всего страдают от переменчивой погоды люди, у которых есть вегетососудистая дистония. У них нарушен тонус сосудов. Таким пациентам нужно хотя бы раз в 6 месяцев проходить терапию и месячными курсами пить препараты.
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