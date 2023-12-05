Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кремль заявил о сохранении готовности к переговорам с Украиной
- К «Прямой линии» с Путиным прислали 256 тысяч вопросов
- ВОЗ заявила о катастрофическом ухудшении ситуации в секторе Газа
- В России увеличили штрафы за нарушение размещения личных данных
- Родителей съевшего метадон двухлетнего ребенка оштрафовали на 500 рублей
- «Могут вернуться»: Сенатор Клишас напомнил о правах иноагентов и релокантов
- Госдума одобрила в первом чтении право регионов запрещать «наливайки»
- Омбудсмен Москалькова попала в больницу
- Представительство Airbus в РФ подаст заявление о банкротстве
- Зампред ВТБ: Прирост вкладов составил 74% после повышения ставки ЦБ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru