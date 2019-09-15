К акции «Сохраним лес» подключились 17 регионов

Во второй день всероссийской акции «Сохраним лес», которая стартовала в рамках национального проекта «Экология» в субботу, подключились 17 регионов. Накануне, 14 сентября, граждане страны посадили 500 тысяч саженцев разных пород.

До 31 октября высадки состоятся в 80 регионах страны. Лесовосстановительная кампания «Сохраним лес» является частью ежегодной Всероссийской осенней акции «Живи, лес!», которая проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии России и Федерального агентства лесного хозяйства. Организаторы рассчитывают, что в 2019 году будет высажено порядка 30 миллионов молодых деревьев. На эти цели направлено более 150 млрд рублей.