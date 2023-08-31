«Известия»: В школах России могут установить аппараты для раздельного сбора тары

«РЭО предлагает Минпросвещения в преддверии нового учебного года рассмотреть возможность установки фандоматов в школах всех регионов страны. Школьники смогут сдавать бутылки и банки из алюминия, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и стекла, получая за это вознаграждение», — рассказал изданию Буцаев.

По его словам, инициатива может стать «инструментом для экологического просвещения» и способствовать формированию у школьников ответственного поведения. В РЭО подчеркнули, что опыт использования фандоматов уже есть в Подмосковье, Татарстане и Башкортостане: в сентябре 2021 - марте 2023 года с помощью таких устройств собрали 25 тонн вторичных материальных ресурсов.

Инициативу РЭО поддерживает Минприроды, пишет Ura.ru. В ведомстве считают, что нововведения поспособствуют снижению объемов полигонного захоронения, а также вовлечению ресурсов во вторичный оборот. Также меры поддержала реализующая проекты в сфере переработки отходов компания «РТ-Инвест», структура готова реализовать инициативу.

