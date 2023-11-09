Израиль обвинил журналистов крупнейших западных изданий в сотрудничестве с ХАМАС

Неправительственная организация Honest Reporting опубликовала информацию о причастности фотографов этих СМИ к событиям 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на Израиль из сектора Газа. Как пишет The Jerusalem Post, журналист CNN Хасан Аслих «в прямом эфире снимал горящий танк и сопровождал террористов в Газу». В сети также публикуют его фото с одним из лидеров ХАМАС Яхьей Синваром. CNN сообщил, что уже уволил его.

«Четыре фотографа, работающие на эти СМИ, документировали ужасы, творимые террористами ХАМАС после того, как они прорвались через забор на границе с Израилем», - говорится в заявлении.

Кроме того, израильская сторона обвиняет журналистов в фиксировании убийств мирных жителей, похищения и издевательств над ними, отмечает RT.

