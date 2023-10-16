Израиль начал эвакуацию жителей прилегающих к ливанской границе территорий
Израиль приступил к эвакуации жителей севера страны, проживающих в районе до двух км от ливанской границы, сообщили в израильском Минобороны.
Людей планируется разместить в финансируемых государством гостевых домах. Местные власти уже проинформировали о начале эвакуации.
Накануне палестинское движение ХАМАС обратилось к руководству Египта с просьбой открыть гуманитарный коридор для эвакуации раненых из сектор Газа.
По данным издания Axios, Иран направил Израилю послание, что будет вынужден вмешаться в конфликт, если Иерусалим начнет наземную операцию в секторе Газа, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru