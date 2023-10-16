Израиль начал эвакуацию жителей прилегающих к ливанской границе территорий

Два российских туриста погибли в ДТП в Приморье, десять госпитализированы На юге сектора Газа на пять часов введен режим прекращения огня Посольство России в Шри-Ланке опровергло отмену консульского сбора для россиян Россельхознадзор временно ограничил импорт рыбы и морепродуктов из Японии Чубайс закупил и развез гуманитарную помощь пострадавшим от атаки ХАМАС в Израиле