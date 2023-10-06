Изменится порядок въезда в Россию граждан Украины
Украинцы с 16 октября смогут въехать на территорию РФ только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и пункт пропуска в аэропорту «Шереметьево» в Москве. Такой порядок введен распоряжением правительства России, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, новые правила распространяются на всех граждан Украины, начиная с 14 лет, а также до указанного возраста, в случае сопровождения законным представителем из числа граждан иностранных государств.
Они не коснутся украинцев до 14 лет, следующих в третьи страны через территорию РФ самостоятельно или в сопровождении законных представителей.
Ранее президент РФ Владимир Путин разрешил украинцам въезжать в Россию без виз, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru