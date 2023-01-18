Из-за оттепели в центральной России мосты и дороги могут уйти под воду

Мосты, дороги и приусадебные участки может затопить на юге центральной России из-за оттепели, сообщили специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Тишковец рассказал о погоде в феврале

«Из-за прогнозируемых оттепелей повышается вероятность подтопления приусадебных участков, низководных мостов и участков автомобильных дорог в субъектах юга Центрального федерального округа», — сказано в сообщении.

Подтопления возможны по большей части в Ростовской и Волгоградской областях.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что вторая половина января и февраль в Центральной России ожидаются сравнительно теплыми. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com
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