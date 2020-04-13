Из-за COVID-19 россияне перешли на онлайн-покупку еды

Жители России в условиях самоизоляции стали покупать еду по-новому. Наши соотечественники чаще совершают онлайн-покупки вместо реальных походов в супермаркеты. Об этом сообщают «Ведомости». Источник отмечает, что представители опрошенных компаний заявили, что увеличение продаж онлайн, минуя полки магазинов, поможет частично компенсировать падение по другим каналам – торговым центрам и киоскам. Также сообщается, что из-за роста потребности в доставке некоторые предприятия увеличили парк автомобилей, отмечает телеканал 360.

Между тем, по данным исследовательского холдинга «Ромир», траты россиян во время самоизоляции сокращаются. Выяснилось, что за неделю с 30 марта по 5 апреля жители страны стали тратить на 45,6% по сравнению с предшествовавшей неделей. Также стало известно, что наши соотечественники стали на треть реже ходить в продуктовые магазины по сравнению с периодом с 23 по 29 марта.