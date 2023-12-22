Ивлеева не стала комментировать скандальную «голую» вечеринку

Российский блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева отказалась комментировать возможные последствия скандальной «голой» вечеринки в московском клубе Mutabor, сообщает «РЕН ТВ».

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«Без комментариев», — ответила она.

Журналист и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на критику вечеринки. По ее словам, это личное дело каждого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Насти Ивлеевой
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