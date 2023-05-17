Итоговое заседание жюри LIME XIII: Фидбэк и перспективы

Во вторник, 16 мая, состоялось одно из ключевых событий тринадцатого сезона фестиваля LIME. За одним столом собрались эксперты из самых разных областей, чтобы решить невероятно сложную задачу – выбрать из 122 работ в шорт-листе победителей и призёров LIME XIII.

Председатель жюри Владимир Евстафьев подчеркнул значимость нашего общего дела и того непростого пути, который пришлось пройти: «Фестиваль LIME – это лестница к успеху. Каждый год – новая ступенька. Особенно захватывает дух от осознания, что ты участвуешь в серьезном масштабном мероприятии, которое зарождалось как маленький студенческий проект, а сегодня это уже мировое событие».

Дискуссия длилась больше пяти часов и, как это обычно и бывает в рамках фестиваля, была очень бурной и оживлённой. Члены жюри обратили внимание на увеличившееся количество представленных работ – такой интерес к социальным проблемам не может не радовать.

Фестиваль LIME – не только площадка по поиску талантов и развитию социальной рекламы. Благодаря ему мы можем выделить «болевые точки» нашего общества, понять, что беспокоит людей, и дать им надежду. «В этом году молодёжь особенно волнуют взаимоотношения в семье. Это тема абьюза подростков, женщин и людей по отношению друг к другу в целом, – прокомментировала Мария Мокина, исполнительный продюсер Фабрики позитивных изменений. – Фестиваль важен, в том числе и для взрослых, чтобы обращать внимание на то, что волнует детей и молодёжь в данный момент. Это нужно, чтобы понять и прийти навстречу, подать руку».

Жюри отметили и общий уровень качества работ, инструменты для создания которой становятся всё разнообразнее и шире. Всегда приятно видеть, что участники готовы экспериментировать и искать новые формы. «Среди номинаций LIME. DIGITAL VIDEO и LIME MEDIA. VIDEO SOCIAL ADVERTISING есть очень классные, качественные ролики такого уровня, что их можно использовать в работе уже завтра, – замечает Андрей Воронков, заместитель генерального директора Института развития интернета по социальной рекламе. – По сути, перед нами готовый рекламный материал для хорошей социальной компании, и это просто замечательно».

Конечно же, не обошлось и без трудностей: вопрос о соответствии тех или иных работ выбранной участниками номинации возник ещё в начале заседания и оставался актуальным до самого конца. Жюри советуют внимательнее изучать требования номинаций и лаконичнее «упаковывать» свои идеи. В особенности это касалось работ в формате видео, которые часто выходили за рекомендуемый хронометраж. Президент фестиваля LIME Гюзелла Николайшвили выразила общее мнение собравшихся экспертов: «Социальная реклама – это искусство сказать в трёхминутном видео то, что в документальном фильме занимает несколько часов. Перед участниками стоит непростая задача: в дико перегруженном информацией мире зацепить аудиторию лаконичным и сжатым форматом». Эту мысль очень ёмко и красочно дополнила Светлана Майбродская, директор и создатель Академии Коммуникаций Wordshop: «Реклама должна звенеть».

Члены итогового заседания жюри LIME XIII благодарят участников за невероятные впечатления и классные проекты. Илья Астахов, заместитель генерального директора ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА», выразил своё главное наставление конкурсантам: «Я желаю участникам быть по достоинству оценёнными членами жюри и не отчаиваться, если работа не нашла отклика в сердцах экспертов. Неудача – повод для улучшения своего предложения, а не вычёркивания фестиваля из виш-листа».

Генеральный продюсер фестиваля LIME Дмитрий Шелухин пожелал удачи участникам и выразил свой оптимистичный взгляд на перспективы фестиваля: «Хочу особенно отметить поток новых, свежих и остроумных работ в весеннем сезоне – интерес к социальным проблемам стабильно растёт, что видно по количеству проектов, присланных на конкурс. Особенно это здорово, учитывая, что осенью нас ждёт совсем новый этап фестиваля – LIME Профи! Уверен, что и там мы увидим столько же драйва и энергии».

Уже скоро период напряжённого ожидания подойдёт к концу: в ближайшие дни будут опубликованы шорт-листы работ по всем номинациям. Церемония награждения – самое главное мероприятие LIME – совсем не за горами, уже 29 мая мы надеемся увидеть вживую всех наших участников.

Не забывайте регистрироваться на церемонию по ссылке: https://xiiilimefestival.timepad.ru/event/2426659/

