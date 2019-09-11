Итальянский фотограф стал обладателем Гран-при им. Стенина
11 сентября00:37
Гран-при Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина выиграл фотограф из Италии Габриэле Чеккони. Об этом сообщает ТАСС.
Наивысшей наградой жюри решило наградить Чеккони за серию его фотографий "Отверженные и земля". Церемония награждения прошла в историческом музее Москвы.
В конкурсе приняли участие 28 молодых фотожурналистов из 17 стран. Конкурс проводится с 2014 года. Он назван в честь фоторепортера МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, трагически погибшего во время работы в ходе вооруженного конфликта на Украине.
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