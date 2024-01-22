Историк Крушельницкий: Россия может претендовать на объекты в Ницце

Возможными объектами госсобственности России за рубежом могут быть объекты во французской Ницце, а также здания в Иерусалиме, заявил доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Крушельницкий, передает РБК.

Он отметил, что представители императорского дома Романовых покупали и строили дома на побережье Ниццы, включая собор святителя Николая Чудотворца. По словам эксперта, некоторое имущество Российской империи не было переведено в собственность РФ.

Россия направит средства на поиск и юридическое оформление зарубежной недвижимости, принадлежавшей СССР и Российской империи. Соответствующее распоряжение 18 января подписал президент Владимир Путин. Средства получит предприятие по управлению собственностью за рубежом. Структура является частью Управления делами президента. Еще одним распоряжением выделяется субсидия на содержание и эксплуатацию принадлежащей России зарубежной недвижимости, передает «Радиоточка НСН».

