Исследования показали высокие титры антител спустя год после прививки «Спутником V»

Результаты дополнительного исследования вакцины центра имени Гамалеи «Спутник V» показали, что у добровольцев уровень антител остается высоким через год после ввода первой дозы препарата. Об этом сообщил официальный сайт московского мэра.

«Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования. Так, на сегодня есть результаты по 1 323 участникам из 3 тысяч - это выборка из 44% участников», - заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, исследования были продолжены в декабре 2021 года, чтобы узнать больше о состоянии иммунитета вакцинированных в течение 12 месяцев после получения первой дозы препарата. Так, у 80% добровольцев уровень антител выше 200 BAU, что является достаточным показателем для защиты от вируса.

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