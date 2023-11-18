Исследование: Россияне раскупают новогодние путевки на курорты страны

В исследовании отмечается, что в стране собираются остаться больше трети туристов. Средний чек отдыха в России — 88 тысяч рублей. На втором месте среди популярных направлений оказались ОАЭ (22%), стоимость тура составляет в среднем 305 тысяч рублей. Далее следуют Египет (12% туров, средняя цена — 287 тысяч рублей) и Турция (10%, 235 тысяч рублей).

По данным экспертов, наиболее дорогим направлением на новогодние праздники стал Таиланд. Посетить страну планируют 9% туристов, средний чек – 390 тысяч рублей.

Как отметил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев, цены на отдых с захватом новогодней ночи растут, и путешественники чаще всего выбирают отечественные курорты.

«В этом году доля России увеличилась с 33 до 35 процентов. В целом предпочтения остались теми же, что и годом ранее, но их порядок стал несколько другим. В этом сезоне выросла доля ОАЭ», — подчеркнул эксперт.

Несмотря на увеличение стоимости путешествий, их число растет, уже сейчас объем бронирований вырос на 54% по сравнению с 2022 годом.

Между тем Ассоциация туроператоров России заявила, что россияне потеряли интерес к турецкой Анталье, курорт стал дороже из-за курса валют, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

