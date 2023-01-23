Исследование: россияне почувствовали снижение стабильности

Большинство респондентов ожидает, что на возвращение к нормальной жизни потребуется не менее года. А каждый пятый и вовсе не уверен, что оно возможно в ближайшем будущем.

Чтобы преодолеть трудности россияне намерены сокращать крупные траты, например, на предметы роскоши, путешествия, рестораны и намерение помогать близким. При этом абсолютное большинство не рассматривает для этого переезд в другую страну или регион.

Ранее исследовательский центр Superjob выяснил, что у подавляющего числа россиян накануне Нового года нет праздничного настроения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

