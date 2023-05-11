Исследование: россияне еженедельно тратят более двух тысяч рублей на онлайн-заказ продуктов

По данным исследования, 54% пользователей сервисов доставки продуктов оформляют заказ, когда вспоминают, чего нет дома. 31% опрошенных, наоборот, заказывают продукты по заранее составленному списку. Наполнять виртуальные корзины товарами по акции предпочитают 13% респондентов. Еще 2% пользователей повторяют свои предшествующие онлайн-заказы, выяснили онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет и аналитики медиахолдинга Rambler&Co.

Согласно результатам опроса, большая часть онлайн-покупателей (36%) тратят от двух до трех тысяч рублей каждую неделю на покупку продовольственных товаров. Еще 22% респондентов выделяют от четырех до пяти тысяч рублей на покупку продуктов онлайн еженедельно. 16% расходуют от пяти до восьми тысяч рублей, 14% - от восьми тысяч рублей, а 12% опрошенных закладывают до десяти тысяч рублей на заказ продуктов каждую неделю.

Около 30% опрошенных заказывают продукты несколько раз в неделю, 23% - несколько раз в месяц, 20% - раз в месяц, 17% - раз в неделю, а 10% - раз в несколько месяцев. Чаще всего (11%) онлайн-покупатели заказывают фрукты и овощи, 11% опрошенных предпочитают складывать в онлайн-корзину мясо и рыбу, молочные продукты и хлебобулочные изделия заказывают 10% респондентов.

Отмечается, что за период с января по апрель текущего года количество онлайн-заказов продуктов увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Результаты опроса свидетельствуют о том, что 44% опрошенных в возрасте от 18 до 45 лет покупают товары онлайн.

