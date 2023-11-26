Исследование: половина россиян не слушали мам при выборе профессии
Почти половина россиян никогда не сталкивались с давлением матерей при выборе профессии. К такому выводу пришли аналитики «Авито Работы», опросившие 10 тысяч человек.
Выяснилось, что матери 49% респондентов никогда не давили на них при выборе карьерного пути. О противоположном сообщили 27% опрошенных. 23% заявили, что мамы помогли им выбрать подходящую профессию.
Больше всего свободы давали матери респондентов из Екатеринбурга, Самары и Воронежа.
По данным исследования, больше всего мамы хотят видеть своих детей в сфере медицины, образования и науки, бухгалтерии и финансов, администрирования, производства сырья и строительства. Чаще всего к родителям прислушивались бухгалтеры, медики и сотрудники страховых компаний.
Ранее сообщалось, что с начала 2023 года количество вакансий в сфере транспорта и логистики в России увеличилось в 2,4 раза, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru