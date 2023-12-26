Исследование: Айтишники ездят на Subaru, а финансисты выбирают Haval
Исследование Авто.ру и hh.ru показало, что больше половины россиян связывают выбор машины со своей профессией.
Российские айтишники чаще всего выбирают Subaru, а финансисты отдают предпочтение китайскому Haval, следует из исследования Авто.ру и hh.ru, с которым ознакомилась НСН.
Из результатов опроса также следует, что 47% опрошенных айтишников предпочитают ездить на Subaru, еще 36% респондентов выбирают Volvo, а 33% ездят на китайском Geely. Российские финансисты предпочитают Haval (20%), Kia (13%) и Porsche (10%). Электромобили в основном выбирают работники сферы продаж (52% опрошенных), руководство среднего и высшего уровня (44% респондентов) и айтишники (43%).
Кроме того, 52% респондентов рассказали, что они связывают выбор машины со своей профессией. Некоторые выбирают автомобиль, чтобы подчеркнуть свой статус: чаще всего это люди из продаж, рекламного бизнеса и менеджеры среднего и высшего звена.
Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что такие мировые компании, как Mercedes и BMW, могут «уйти в историю» через 10 лет. Он отметил, что китайский автопром захватывает отечественный рынок, но это происходит не только в России. Орешкин указал, что Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. По его мнению, Mercedes и BMW просто перестанут быть европейскими автомобилями, поскольку не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях.
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