Исследование: Айтишники ездят на Subaru, а финансисты выбирают Haval

Из результатов опроса также следует, что 47% опрошенных айтишников предпочитают ездить на Subaru, еще 36% респондентов выбирают Volvo, а 33% ездят на китайском Geely. Российские финансисты предпочитают Haval (20%), Kia (13%) и Porsche (10%). Электромобили в основном выбирают работники сферы продаж (52% опрошенных), руководство среднего и высшего уровня (44% респондентов) и айтишники (43%).



Кроме того, 52% респондентов рассказали, что они связывают выбор машины со своей профессией. Некоторые выбирают автомобиль, чтобы подчеркнуть свой статус: чаще всего это люди из продаж, рекламного бизнеса и менеджеры среднего и высшего звена.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что такие мировые компании, как Mercedes и BMW, могут «уйти в историю» через 10 лет. Он отметил, что китайский автопром захватывает отечественный рынок, но это происходит не только в России. Орешкин указал, что Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. По его мнению, Mercedes и BMW просто перестанут быть европейскими автомобилями, поскольку не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях.

