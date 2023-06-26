Иосиф Пригожин признался, что не помнит личных встреч с Евгением Пригожиным
26 июня 202314:16
Продюсер Иосиф Пригожин признался, что не помнит встреч с главой «Вагнера» Евгением Пригожиным, однако допустил, что мог встретить его на каких-то встречах. Об этом он рассказал «Ленте.ру».
«Это такой провокационный вопрос вы даете. Я, как и вы, знаю его по телевизору», - сказал продюсер.
Он не стал однозначно отвечать на вопрос, встречал ли он когда-либо лично опального однофамильца, но допустил, что мог познакомиться когда-то в его ресторанах.
Накануне продюсер Пригожин заявил о желании сменить фамилию, после устроенного его однофамильцем мятежа. При этом он отметил, что его фамилия очень красивая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru