Иосиф Пригожин признался, что не помнит личных встреч с Евгением Пригожиным

«Это такой провокационный вопрос вы даете. Я, как и вы, знаю его по телевизору», - сказал продюсер.

Он не стал однозначно отвечать на вопрос, встречал ли он когда-либо лично опального однофамильца, но допустил, что мог познакомиться когда-то в его ресторанах.

Накануне продюсер Пригожин заявил о желании сменить фамилию, после устроенного его однофамильцем мятежа. При этом он отметил, что его фамилия очень красивая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

