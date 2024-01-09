Инвесторам предложили разместить плоскостную парковку рядом с площадью трех вокзалов
26 декабря 202315:48
Инвесторов приглашают разместить плоскостную парковку рядом с площадью трех вокзалов сроком на пять лет.
Онлайн-торги пройдут 29 января, сообщили в Департаменте по конкурентной политике. Понадобится регистрация на торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 января. Победитель сможет разместить на Краснопрудной улице автостоянку на 31 парковочное место.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru