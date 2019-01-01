Интерактивная карта наполнения мусорных контейнеров появится в Челябинске

В Челябинске заработает новая схема, которая позволит избежать переполнения контейнеров с отходами. Центр коммунального сервиса создаст в городе ситуационный центр. В нем, на специальных экранах, будет отображаться информация о состоянии площадок для сбора твердых коммунальных отходов. При получении жалоб от жителей пункты размещения баков с мусором отображаются красным сигналом, как заполненные. После того, как машины вывезут их содержимое, оператор сможет поменять цвет значка на зеленый.

Добавим, что будет предусмотрено и третье цветовое решение: на карте может возникнуть желтый цвет – в случае, если мусоровоз по какой-то причине не может подобраться к контейнерам. Эта информация будет незамедлительно поступать в ситуационный центр, отмечает ФедералПресс.

Эксперты отмечают, что эта система позволит избежать ситуаций, в которых контейнеры будут переполнены. В будущем интерактивная карта должна стать доступна для рядовых пользователей. Сейчас карта находится в процессе создания. Для этого сотрудники ЦКС лично посещают каждую контейнерную площадку, оценивают её состояние, наличие и удобство подъездных путей и так далее.

Между тем, ранее НСН писала, что большинство россиян – почти 80% - уверены в том, что проведение субботников является необходимым и полезным занятием. Более опрошенных ВЦИОМ заявили, что к участию в субботнике их подталкивает желание жить в чистоте. Однако при этом социологи выяснили, что регулярно ходят на них только 60% опрошенных. Чаще всего за проведения таких акций высказываются респонденты старше 60 лет.

Намерение благоустроить территорию сподвигло 14% респондентов, а привычка и воспитание - 13%.

