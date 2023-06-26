«Инструкция»: политолог Марков объяснил, зачем нужен «закон о русофобии»

По его словам, разрабатываемый законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за проявление русофобии, будет «законом-инструкцией», которая позволит общественности и властям лучше её разглядеть.

«Как узнать в тех или иных действиях или заявлениях русофобскую риторику; какие меры предпринимать, когда данное явление происходит», - отметил он.

Марков также добавил, что «закон о русофобии» в первую очередь позволит предотвратить раскол внутри российского общества, которого добиваются США и другие западные страны.

Ранее депутат Госдумы Ирина Яровая предложила дать законодательное определение русофобии и установить уголовную ответственность за её проявление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

