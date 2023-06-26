«Инструкция»: политолог Марков объяснил, зачем нужен «закон о русофобии»
Политолог Сергей Марков заявил, что русофобия является главным инструментом западных политических элит для борьбы с Россией, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, разрабатываемый законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за проявление русофобии, будет «законом-инструкцией», которая позволит общественности и властям лучше её разглядеть.
«Как узнать в тех или иных действиях или заявлениях русофобскую риторику; какие меры предпринимать, когда данное явление происходит», - отметил он.
Марков также добавил, что «закон о русофобии» в первую очередь позволит предотвратить раскол внутри российского общества, которого добиваются США и другие западные страны.
Ранее депутат Госдумы Ирина Яровая предложила дать законодательное определение русофобии и установить уголовную ответственность за её проявление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru