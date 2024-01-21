Иностранцы защитили российского бойца от местных жителей в Подмосковье
На российского бойца, который вернулся из зоны проведения специальной военной операции, в ночь на 14 января напали иностранные граждане, сообщает ИА Regnum.
Это произошло в кафе «Вояж» в подмосковном городе Чехове. Директор заведения Рудик заявил, что он со своими сотрудниками спас военнослужащего. Как выяснилось, между посетителями произошел конфликт, который перерос в драку. По словам руководителя предприятия, два армянина толкали русского, который был в гражданской одежде. Все были пьяны.
Боец был с другом, который за него не заступился, а только кричал, что он якобы из ФСБ. За русского парня вступились только директор с работниками, хотя они и сами армяне.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении гражданина, избившего участника спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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