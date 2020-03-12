Иностранцы перестали покупать туры в Россию

Из-за распространения коронавируса иностранцы перестали бронировать поездки в Россию. Финансовые потери отечественных операторов оцениваются в 500 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс».

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Как заявили в Ассоциации туроператоров России, поездки в страну отменили около 15 тысяч зарубежных туристов.

Отмечается, что туроператоры фиксируют практически полную приостановку продаж, что связано не только с распространением коронавируса в Азии и Европе, но и карантинными мерами, которые вводятся российскими властями.

Чаще всего от поездок в Россию отказываются жители Китая и Южной Кореи. Кроме того, аннулировать туры начали туристы из Вьетнама, Индонезии и Японии, далее следуют ближневосточные и европейские страны, сообщает Ura.ru

Ранее стало известно, что Россия перестала выдавать визы гражданам Италии, где сложилась наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом в Европе, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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