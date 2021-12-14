Иностранный бизнес в РФ раскритиковал закон о проверках на ВИЧ

Предприниматели призывают российские власти освободить иностранных специалистов и работников с видом на жительство в России от подобных проверок.

С 23 декабря, согласно новому закону, специалисты-иностранцы, включая и высококвалифицированных менеджеров, должны будут сдавать анализ на ВИЧ, другие заболевания, а также тест на употребление наркотиков. Как ожидается, это позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и снизить уровень преступности.

В Москве каждый седьмой мужчина – иностранец, а может и каждый шестой, заявил в пресс-центре НСН председатель Комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский.

