«Ингосстрах» составил рейтинг самых аварийных улиц Москвы

Аналитики «Ингосстраха» определили самые аварийные улицы Москвы и составили рейтинг автомобилей, которые чаще остальных попадают в ДТП в российской столице.

По итогам первого полугодия самыми «проблемными» улицами по долям заявленных ДТП по ОСАГО оказались Варшавское (2,55%), Каширское (1,59%) и Дмитровское шоссе (1,34).

За возмещением ущерба чаще всего обращаются владельцы KIA, Hyundai, Volkswagen и Skoda. Специалисты объясняют это тем, что большинство ДТП происходит с участием такси, в которых большая часть автопарка состоит из автомобилей этих марок.

При этом аналитики отмечают, что женщины в столице попадают в ДТП на 10% чаще мужчин. В компании уточнили, что «Ингосстрах» ежедневно выплачивает около 59 миллионов рублей по автокаско, и более 40% причин поданных заявлений на страховые выплаты пришлись на дорожные происшествия.

