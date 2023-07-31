«Ингосстрах» с начала года зарегистрировал по ДМС почти полтора миллиона человек
По итогам первого полугодия 2023 года число застрахованных по ДМС граждан выросло до более чем 1,4 миллиона человек.
При этом компания застраховала на 86% договоров больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности сборы по ДМС в первые полгода превысили шесть миллиардов рублей.
За указанный период в медицинский центр было обработано более полутора миллиона обращений через онлайн-каналы, в том числе социальные сети «Одноклассники» и «Вконтакте». Рост обращений через мобильное приложение IngoMobile вырос до 27% от общего числа.
Организация плановой медицинской помощи занимает не более суток, а экстренную медицинскую помощь оказывают незамедлительно после обращения в центр, отметили в пресс-службе компании.
Заместитель генерального директора по ДМС Дмитрий Попов в свою очередь поблагодарил граждан за их лояльность.
«Мы признательны клиентам за доверие и будем продолжать активную работу, чтобы поддерживать заданную высокую планку обслуживания и оправдывать ожидания клиентов», - сказал Попов.
В июне был введен сервис «Виртуальная клиника», где можно выбрать врача и время для онлайн-консультаций. Для этого гражданину необходимо войти в мобильное приложении, открыть свой полис ДМС и выбрать опцию «Связаться с врачом».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru