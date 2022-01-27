Инфекционист допустил появление способного вытеснить «омикрон» штамма

Риск мутации появляется с каждым новым случаем заболевания коронавирусом, потому что вирус изменяется в клетках организма, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский в беседе с Lenta.Ru.

По его словам, на данный момент предпосылок к появлению нового штамма нет, но он может появиться со временем.

Накануне китайские ученые сообщили, что существует риск перехода от животных к человеку коронавируса NeoCoV. Его обнаружили на территории Южно-Африканской Республики. Как отмечается, случаи распространения данной группы вирусов необходимо отслеживать, так как они потенциально опасны для людей, но пока он распространяется только среди летучих мышей.