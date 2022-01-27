Инфекционист допустил появление способного вытеснить «омикрон» штамма
Риск мутации появляется с каждым новым случаем заболевания коронавирусом, потому что вирус изменяется в клетках организма, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский в беседе с Lenta.Ru.
По его словам, на данный момент предпосылок к появлению нового штамма нет, но он может появиться со временем.
Накануне китайские ученые сообщили, что существует риск перехода от животных к человеку коронавируса NeoCoV. Его обнаружили на территории Южно-Африканской Республики. Как отмечается, случаи распространения данной группы вирусов необходимо отслеживать, так как они потенциально опасны для людей, но пока он распространяется только среди летучих мышей.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на данный момент нет оснований предполагать, что обнаруженный в ЮАР новый коронавирус летучих мышей распространится на человека.
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