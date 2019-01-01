«Империя сильнейших ведьм»: В России проходят гонения на умных

В Москве сорвали Международный саммит ведьм. Мероприятие, запланированное на 6 апреля в музее-заповеднике «Царицыно», было отменено решением руководства усадьбы прямо в день проведения.

Глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь на пресс-конференции НСН на тему: «Война против ведьм и колдунов: Кому выгодно возвращение инквизиции?» рассказала, к кому обратилась за помощью для решения конфликта.

«У нас 60 человек обращались. Это посольства, потому что там иностранные граждане были. Это и Министерства культуры, и департамент культуры, потому что министерство нам ответило, что никак к ним не относится. К президенту России тоже. Мы обращались везде. Также мы обратились в четыре фракции с требованием круглого стола, где мы бы обсудили эту ситуацию, которая сейчас происходит в России. В России происходят гонения, и сейчас очень активно идет период, когда модно быть идиотом. Чем глупее человек, тем он моднее. И очень плохо быть мудрым. Мудрых надо гнать. Потому что знание нынче не в моде», - рассказала она.

Ранее глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь заявила на пресс-конференции НСН ведьма, что ведьмы и колдуны встречаются в рядах священнослужителей, но церковь этого никогда не признает. В качестве примера, в том числе, она привела Матрону Московскую, Серафима Саровского и Николая Угодника.

