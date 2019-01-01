«Империя сильнейших ведьм» призналась в поджоге Нотр-Дама

Во время пресс-конференции НСН на тему: «Война против ведьм и колдунов: Кому выгодно возвращение инквизиции?» глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь сообщила, что ведьмы имеют прямое отношение к пожару, который произошел в соборе Парижской Богоматери. Она заявила, что к возгоранию привел специальный обряд, который был нацелен на очищение планеты от культов смерти.

«Пятого февраля мы проводим круг силы в поддержку президента. СМИ его высмеяли…наши СМИ! Зарубежные СМИ очень корректно отозвались. Соответственно после этого падает Мамврийский дуб, который стоял сухарем очень долго, никуда не падал. Он железками был поддержан. Это что касается первого Знамения. Второе знамение это как раз шестого апреля. Наш саммит, где не удалось полноценно встретиться и пообщаться, но тем не менее мы сделали то, что мы хотели сделать. А мы говорили о том, что должны пасть те культы, которые провозглашают смерть, те культы, которые говорят об убийстве, о расчлененке. Мы сделали определенные вещи, чтобы эти культы уходили с земли. И дальше появляется пожар в Соборе Парижской Богоматери. Заметьте, что все те фигурки готического содержания остались целы. Погибло именно то, что должно было погибнуть», - заявила ведьма.

Ранее глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь заявила на пресс-конференции НСН ведьма, что ведьмы и колдуны встречаются в рядах священнослужителей, но церковь этого никогда не признает. В качестве примера, в том числе, она привела Матрону Московскую, Серафима Саровского и Николая Угодника.

