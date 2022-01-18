Иммунолог рассказал о заразности привитых от COVID-19

Жемчугов отметил, что у таких людей вирусная нагрузка небольшая, а их способность заражать окружающих почти равна нулю.

«Если человек просто дышит, то при разговоре с ним вирус распространяется недалеко. И самих вирусов очень мало у вакцинированных и переболевших», — подчеркнул иммунолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Жемчугов обратил внимание, что многое также зависит и от штамма коронавируса.

«Например, дельта-штамм намного живее и активнее, чем "омикрон"», — заявил врач.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против «омикрона» составляет около 75%.

