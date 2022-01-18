Иммунолог рассказал о заразности привитых от COVID-19
Человек, который успел привиться от COVID-19 и переболеть коронавирусом, практически не заразен. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Жемчугов отметил, что у таких людей вирусная нагрузка небольшая, а их способность заражать окружающих почти равна нулю.
«Если человек просто дышит, то при разговоре с ним вирус распространяется недалеко. И самих вирусов очень мало у вакцинированных и переболевших», — подчеркнул иммунолог в беседе с «Вечерней Москвой».
Жемчугов обратил внимание, что многое также зависит и от штамма коронавируса.
«Например, дельта-штамм намного живее и активнее, чем "омикрон"», — заявил врач.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против «омикрона» составляет около 75%.
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