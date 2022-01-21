Иммунолог предрек последнюю волну коронавируса в России
Текущая волна коронавирусной инфекции может являться предпоследней, так как коллективный иммунитет в мире уже достаточно большой. Об этом врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил в беседе с «Радио 1».
«Вирусу придется уйти на какой-то другой вид животных», - сказал Жемчугов.
Иммунолог отметил, что вирусу уже некуда деваться, потому что многие люди им переболели.
Ранее вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с НСН назвал омикрон-штамм коронавируса предвестником конца пандемии.
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