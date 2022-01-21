Иммунолог предрек последнюю волну коронавируса в России

Текущая волна коронавирусной инфекции может являться предпоследней, так как коллективный иммунитет в мире уже достаточно большой. Об этом врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил в беседе с «Радио 1».

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«Вирусу придется уйти на какой-то другой вид животных», - сказал Жемчугов.

Иммунолог отметил, что вирусу уже некуда деваться, потому что многие люди им переболели.

Ранее вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с НСН назвал омикрон-штамм коронавируса предвестником конца пандемии.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусРоссия
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