ИКБ №1 стала первым московским инфекционным стационаром с программой ЭКМО

Центр экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) открылся в инфекционной клинической больнице №1 (ИКБ №1), появление оборудования для ЭКМО позволит повысить шансы на успешное выздоровление пациентов в самых тяжелых случаях. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, ИКБ №1 — первый инфекционный стационар столицы, в котором заработала собственная постоянная не связанная с пандемией программа ЭКМО.

«ЭКМО может понадобиться пациентам с тяжелыми формами дыхательной недостаточности, которые невозможно устранить другими методами лечения. Мы говорим о критических случаях, когда легкие так сильно повреждены инфекцией, что не справляются со своей функцией даже на аппарате ИВЛ. Подключение к ЭКМО позволяет имитировать происходящие в легких человека процессы и восстанавливать газообмен — одну из важнейших функций организма», — указала Ракова.

Центр ЭКМО запустили до открытия новых корпусов ИКБ № 1, чтобы иметь возможность оказать нуждающимся пациентам экстренную помощь. В дальнейшем оборудование перевезут в новый комплекс.

При ЭКМО кровь собирается через крупную вену и проходит через оксигенатор, где насыщается кислородом и избавляется от углекислого газа, а далее возвращается через другую вену. С помощью этого метода врачи могут «выиграть» дополнительное время, необходимое для восстановления легких пациента. Проведение ЭКМО может понадобиться на фоне дыхательной недостаточности из-за пневмонии, ассоциированная с различными вирусами или бактериями. Такие манипуляции требуют постоянного наблюдения за пациентом, круглосуточной лабораторной диагностики, серьезной подготовки медперсонала.

В ИКБ № 1 продолжается строительство нового комплекса, который будет состоять из трех корпусов, объединенных подземным пространством и надземными переходами. Их общая площадь составит 96,5 тысячи квадратных метров. Для оснащения больницы закупили новейшую медтехнику для диагностики и лечения практически любых инфекционных заболеваний без транспортировки пациентов в другие стационары.

